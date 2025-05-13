В Театре Армии показали военную драму «Знамя Победы»

На Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии показали военную драму «Знамя Победы». Режиссером постановки стал народный артист России Игорь Угольников. Главные роли исполнили Сергей Селин, Николай Козак, Сергей Колесников.

В основу сюжета спектакля легла история о том, как Советская Армия брала Берлин. Девять лучших дивизий, участвовавших в операции, боролись за право водрузить свое знамя на Рейхстаг. Но сделали это Мелитон Кантария, Михаил Егоров и Алексей Берест. Они закрепили на куполе Рейхстага штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Солдаты устанавливали знамя под пулями. Но чтобы бойцам Красной Армии это удалось, тысячи других, участвовавших в Берлинской операции, отдали свои жизни. Штурм Рейхстага проводился с 28 апреля по 2 мая 1945 года. Создатели спектакля решили напомнить потомкам, чьи еще имена не стоит забывать.

В фойе Театра Армии в честь премьерных показов организовали тематическую выставку. В фотографиях и артефактах — жизнь Театра Армии в годы войны: весь путь фронтовых бригад, начиная с лета 1941 года и заканчивая победными днями в Берлине. Сохранились афиши и эскизы спектаклей, поставленных во время Великой Отечественной — «На всякого мудреца довольно простоты», «Давным-давно», «Бессмертный, «Фронт», «Сталинградцы», «Копилка». А Музей ВС РФ представил подборку военных плакатов Кукрыниксов.

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Подвиг народный: в Театре Армии представили премьеру «Знамя Победы»