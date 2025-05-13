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В Театре Армии показали военную драму «Знамя Победы»

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На Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии показали военную драму «Знамя Победы». Режиссером постановки стал народный артист России Игорь Угольников. Главные роли исполнили Сергей Селин, Николай Козак, Сергей Колесников.

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В основу сюжета спектакля легла история о том, как Советская Армия брала Берлин. Девять лучших дивизий, участвовавших в операции, боролись за право водрузить свое знамя на Рейхстаг. Но сделали это Мелитон Кантария, Михаил Егоров и Алексей Берест. Они закрепили на куполе Рейхстага штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Солдаты устанавливали знамя под пулями. Но чтобы бойцам Красной Армии это удалось, тысячи других, участвовавших в Берлинской операции, отдали свои жизни. Штурм Рейхстага проводился с 28 апреля по 2 мая 1945 года. Создатели спектакля решили напомнить потомкам, чьи еще имена не стоит забывать.

В фойе Театра Армии в честь премьерных показов организовали тематическую выставку. В фотографиях и артефактах — жизнь Театра Армии в годы войны: весь путь фронтовых бригад, начиная с лета 1941 года и заканчивая победными днями в Берлине. Сохранились афиши и эскизы спектаклей, поставленных во время Великой Отечественной — «На всякого мудреца довольно простоты», «Давным-давно», «Бессмертный, «Фронт», «Сталинградцы», «Копилка». А Музей ВС РФ представил подборку военных плакатов Кукрыниксов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подвиг народный: в Театре Армии представили премьеру «Знамя Победы»

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