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Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов гаубиц «Мста-С»

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Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Минобороны РФ во вторник, 13 мая, показало кадры работы гаубиц по минометным расчетам, бронетехнике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Должность у меня интересная. Заряжаем снаряды, разгружаем, взвешиваем. Это обязательно для правильной траектории снаряда, чтобы не промахнуться наверняка. Они зачастую разные по весу, мы их отсортировываем», — рассказал номер расчета самоходной гаубицы «Мста-С» с позывным Участковый.

Артиллеристы работают по самым разным целям. В качестве боевой задачи может быть поставлена ликвидация живой силы, командного пункта, точки взлета беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Была у нас одна цель — танк Т-72. Пару выстрелов сделали мы — подбили гусеницу. Потом уничтожили эту технику», — вспоминает Участковый.

На кадрах видно, как расчет «Мста-С» готовит гаубицу к бою, наводит орудие по установленным заранее координатам и делает залп. Огонь по противнику ведется из 152 мм пушки с применением осколочно-фугасного снаряда с увеличенной дальностью действия. Все выявленные цели были уничтожены. Прежде, чем покинуть боевую позицию, российские военнослужащие тщательно маскируют орудие.

«Мы работаем с разведкой. Разведка бывает, которая находится на передке, и разведка, которая находится в воздухе — с БПЛА, с коптерами», — пояснил наводчик самоходной гаубицы «Мста-С» с позывным Волк.

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Ранее, 12 мая, Минобороны РФ сообщало, что бойцы группировки войск «Север» выявили местоположение пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ в районе населенного пункта Нагорновка в Сумской области. Цель была уничтожена ракетным ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

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