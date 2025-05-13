Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский конфликт и его урегулирование

Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник, 12 мая, провел в Пекине встречу с бразильским коллегой Мауро Виэйра, на которой они обсудили украинский кризис и подтвердили обоюдное намерение содействовать его урегулированию.

«Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной, а также заявили, что продолжат играть роль группы «Друзей мира» для сбора большего международного консенсуса в целях содействия политическому решению кризиса», — говорится в заявлении китайского МИД.

Также стороны проанализировали высокую частоту обменов между главами двух государств за последние годы. Отдельно министры провели углубленное обсуждение хода реализации итогов прошлогоднего визита председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Бразилию и обсудили подготовку визита президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Китай.

Ранее в этот день МИД Китая поприветствовал предложение президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь добавил, что переговоры являются единственным возможным вариантом завершения конфликта на Украине. Он отметил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой и Киевом и способствовать достижению мирных договоренностей.