Госдеп одобрил продажу ОАЭ вертолетов CH-47F Chinook на $1,32 млрд

Госдепартамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook и оборудования к ним на общую сумму $1,32 млрд. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило инфоагентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

«Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу вертолетов CH-47F Chinook и компонентов для F-16, а также сопутствующего оборудования Объединенным Арабским Эмиратам на общую сумму $1,457 млрд», — говорится в публикации.

Уточняется, что основными подрядчиками по продаже вертолетов являются Boeing Helicopter Aircraft Company и Honeywell Engine Company. В агентстве добавили, что ни один из подрядчиков не связан с продажей истребителей F-16.

Ранее, 2 мая, сообщили в агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA), в Госдепе разрешили возможное предоставление Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 стоимостью $310 млн.