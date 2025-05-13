Синоптики спрогнозировали дождь и облачность в Москве 13 мая
Облачно, дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 13 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +9 до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3.
В Московской области днем будет от +7 до +12 градусов, а ночью температура может упасть до +1.
Ожидается северо-западный, западный ветер со скоростью 5–10 м/c.
Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
Ранее, 12 мая, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что дождливая погода сохранится в Москве и Подмосковье до 13 мая. Он добавил, что тенденция к потеплению усилится в последующие дни.