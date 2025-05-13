Сотрудники кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета совместно с учеными химического факультета МГУ разработали чип, предназначенный для определения мельчайших концентраций перекиси водорода в выдохе пациентов. Это соединение часто говорит о развитии легочных болезней.

Этот способ диагностики называют «биопсией воздуха». Он может дать врачам больше данных о положении больного, благодаря чему ему можно подобрать индивидуальную терапию и отслеживать ее эффективность.

«Перекись водорода — один из маркеров окислительного стресса и позволяет определять состояние активных форм кислорода и антиоксидантной защиты. Окислительный стресс происходит при таких заболеваниях, как пневмония, обострение хронической обструктивной болезни органов дыхания, тромбоэмболия легочной артерии, постковидный синдром, рак легких, и других патологиях. Чип позволяет, конечно, по-другому выстраивать лечебный алгоритм. То есть назначать средства, которые активно влияют на окислительный стресс», — сказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета Александр Чучалин.

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Легкое доступно: чип для «биопсии воздуха» поможет диагностировать пневмонию