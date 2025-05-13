Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидер Сирии предложил построить в Дамаске башню Трампа
Мир
BI узнал о намерении НАТО изменить военную доктрину из-за превосходства РФ
Армия
ФСБ выявила крупный тайник с оружием украинских диверсантов в Курахово
Общество
Мирошник сообщил о шести погибших от ударов ВСУ за время майского перемирия
Армия
Росгвардия обнаружила более 70 кг взрывчатки в замаскированном тайнике в ЛНР
Происшествия
Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске
Экономика
Число студий в новостройках Москвы за год сократилось на 13%
Мир
Военные Тайваня впервые провели учения со стрельбой из реактивных систем HIMARS
Мир
Уиткофф назвал главные темы на переговорах по украинскому урегулированию
Экономика
В Приморье возбудили уголовное дело о картельном сговоре на 121 млн рублей
Спорт
Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ
Мир
ЦАХАЛ сообщила об ударах по позициям ХАМАС в городе Хан-Юнис
Мир
Грушко указал на намерение стран ЕС затянуть конфликт на Украине
Мир
Посольство РФ не затронули вооруженные столкновения в Ливии
Общество
Хирурги РДКБ спасли лицо мальчика после наезда трактора
Мир
В отношении главы минпромторга Новосибирской области завели уголовное дело
Мир
ФБР приказало своим агентам уделять больше внимания мигрантам

Чип для биопсии воздуха поможет диагностировать пневмонию

0
Фото: Global Look Press/Alexander Legky
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сотрудники кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета совместно с учеными химического факультета МГУ разработали чип, предназначенный для определения мельчайших концентраций перекиси водорода в выдохе пациентов. Это соединение часто говорит о развитии легочных болезней.

Тревожное устройство: микрофлюидный чип определит предвестники инсульта
Как искусственный интеллект поможет врачам предотвращать болезни

Этот способ диагностики называют «биопсией воздуха». Он может дать врачам больше данных о положении больного, благодаря чему ему можно подобрать индивидуальную терапию и отслеживать ее эффективность.

«Перекись водорода — один из маркеров окислительного стресса и позволяет определять состояние активных форм кислорода и антиоксидантной защиты. Окислительный стресс происходит при таких заболеваниях, как пневмония, обострение хронической обструктивной болезни органов дыхания, тромбоэмболия легочной артерии, постковидный синдром, рак легких, и других патологиях. Чип позволяет, конечно, по-другому выстраивать лечебный алгоритм. То есть назначать средства, которые активно влияют на окислительный стресс», — сказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета Александр Чучалин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Легкое доступно: чип для «биопсии воздуха» поможет диагностировать пневмонию

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025