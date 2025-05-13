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РФ и Венесуэла начали обсуждать расширение приема карт «Мир»
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РФ и Венесуэла начали обсуждать расширение приема карт «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россия и Венесуэла обсуждают расширение географии приема карт российской платежной системы «Мир» на территории латиноамериканской страны. Об этом «Известиям» сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

«Этот вопрос, конечно, на повестке дня стоит, и количество пунктов, где принимают нашу карту «Мир», растет день ото дня. Президент [Венесуэлы Николас] Мадуро сказал, что сегодня таких точек 25 тыс. Со своей стороны могу сказать, что сотрудники посольства в каждом возможном месте проверяют работу карт «Мир» и с каждым днем мы узнаем о всё большем количестве точек, где их принимают. Эта перспектива имеется, и наши туристы, да и члены различных делегаций, будут всё больше использовать наши карты в Венесуэле. Работа ведется, и у нее большие перспективы», — сообщил дипломат.

Кроме этого, по словам посла, стороны говорят о возможности выпуска карт российской платежной системы «Мир» банками Венесуэлы.

«Эти вопросы обсуждаются, но это технические моменты, которые лежат в плоскости переговоров между нашими финансовыми учреждениями», — уточнил дипломат.

Из латиноамериканских стран сейчас карты российских банков принимают также на Кубе, в Никарагуа есть возможность снятия наличных с карт «Мир» в одном из банкоматов столицы Манагуа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Несущий Каракас: Венесуэла расширяет прием российских карт

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