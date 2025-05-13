Рубио поблагодарил Турцию за содействие в возможных переговорах РФ и Украины
Американский госсекретарь Марко Рубио выразил благодарность министру иностранных дел Турции Хакану Фидану за содействие в организации возможных прямых переговоров России и Украины. Это в понедельник, 12 мая, следует из заявления, опубликованного на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов, со ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Тэмми Брюс.
Уточняется, что в этот день у Рубио и Фидана состоялся телефонный разговор.
«Госсекретарь поблагодарил Турцию за организацию и содействие прямым переговорам России и Украины», — говорится в заявлении.
Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой. В ходе беседы министры затронули тематику потенциальных российско-украинских контактов.
С инициативой о прямых переговорах президент России Владимир Путин выступил 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп призвал Украину незамедлительно принять предложение РФ, после чего украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что приедет в Турцию на переговоры с президентом России.