В ХАМАС заявили об оптимизме в переговорах о прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС сохраняет надежду на достижение частичного соглашения с Израилем, это может стать основой для следующего этапа — полного прекращения огня и начала переговоров о долгосрочном перемирии. Об этом «Известиям» рассказал источник в палестинском движении.
«Есть реальный оптимизм относительно возможности достичь сделки, даже если она будет частичной. Это может проложить путь ко второй фазе — полному прекращению войны, при условии, что Израиль и американская сторона отнесутся всерьез к предложениям, представленным делегацией движения», — сказал собеседник «Известий».
12 мая военное крыло ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — сообщило о готовности освободить из плена израильского военнослужащего Идана Александра, обладающего также американским гражданством. В ХАМАС назвали этот шаг частью комплекса мер, направленных на прекращение боевых действий, открытие гуманитарных коридоров и возобновление поставок помощи жителям сектора Газа.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил около 1,7 тыс. палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, около половины из которых официально признаны погибшими.
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Мирный порядок: в ХАМАС настроены на частичную сделку по Газе