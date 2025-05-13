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В ХАМАС заявили об оптимизме в переговорах о прекращении огня в Газе

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Палестинское движение ХАМАС сохраняет надежду на достижение частичного соглашения с Израилем, это может стать основой для следующего этапа — полного прекращения огня и начала переговоров о долгосрочном перемирии. Об этом «Известиям» рассказал источник в палестинском движении.

По миру сил: в ХАМАС одобрили план Египта по Газе на фоне протестов населения
Израиль же требует сдачи оружия со стороны палестинского движения

«Есть реальный оптимизм относительно возможности достичь сделки, даже если она будет частичной. Это может проложить путь ко второй фазе — полному прекращению войны, при условии, что Израиль и американская сторона отнесутся всерьез к предложениям, представленным делегацией движения», — сказал собеседник «Известий».

12 мая военное крыло ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — сообщило о готовности освободить из плена израильского военнослужащего Идана Александра, обладающего также американским гражданством. В ХАМАС назвали этот шаг частью комплекса мер, направленных на прекращение боевых действий, открытие гуманитарных коридоров и возобновление поставок помощи жителям сектора Газа.

С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил около 1,7 тыс. палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать еще 59 заложников, около половины из которых официально признаны погибшими.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мирный порядок: в ХАМАС настроены на частичную сделку по Газе

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