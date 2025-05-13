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Внешний долг России опустился ниже $300 млрд впервые с 2006 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Внешний долг РФ опустился ниже $300 млрд впервые с 2006 года, следует из данных ЦБ, которые изучили «Известия». Иностранные заимствования государства и компаний достигли минимума за 18 лет. Причина в том, что страна гасит прошлые обязательства, а в условиях санкций новые не берет, пояснили опрошенные эксперты.

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Только в этом году Минфин планирует выплатить по внешнему долгу около $2,1 млрд, что приводит к его сокращению. Сыграл роль активный переход РФ на расчеты в рублях по зарубежным контрактам, что естественным образом снизило потребность во внешних займах.

Сокращение внешнего госдолга усиливает экономический суверенитет РФ, но отрезает страну от более дешевых займов в условиях, когда ставка ЦБ высока и выпускать ОФЗ дорого. Выход на долговой рынок некоторых дружественных стран, таких как Китай или страны БРИКС, может стать источником более дешевого капитала для реализации крупных проектов, резюмировали эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отдать, не взять: внешний долг РФ сократился до минимума за 18 лет

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