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В музее в Латвии незаконно выставили форму погибшего русского солдата

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Фото: ogresmuzejs
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В латвийском музее в Огре выставили форму погибшего русского солдата, что является незаконным и неэтичным действием. Об этом 11 мая в беседе с «Известиями» рассказал латвийский общественный деятель, соучредитель организации «1945 год» Дмитрий Прокопенко.

«С точки зрения закона это всё, как минимум, сомнительно. <…> Кроме всего прочего, это нарушение Женевской конвенции, потому что однозначно человек, чья одежда по сути выставлена в этом музее, он своего согласия на это не давал, и его родственники тоже такого согласия не давали. То есть речь по сути идет о военном преступлении», — отметил эксперт.

Прокопенко рассказал, что инициатором создания такого «музея» в качестве своей предвыборной кампании выступил глава Огрского края Эгглес Хелмэнс. Как указал общественник, с юридической точки зрения эта ситуация также вызывает серьезные вопросы.

По словам Прокопенко, это самоуправство и способ самовыражения, которые не поддерживаются многими жителями региона.

Он добавил, что есть люди, которые намеревались обратиться в связи с этой ситуацией в правоохранительные органы.

Ранее в Латвии на месте демонтированного памятника советским воинам в Огре появился оскверняющий память воинов-освободителей «музей-ступенька». Ступеньки в нем сделали из мемориальных плит советским солдатам по идее Хелмэнса.

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Накануне, 10 мая, в полиции Латвии сообщили, что за празднование Дня Победы возбудили 67 уголовных дел и задержали восемь человек. Причинами задержания, как уточнили в ведомстве, могли стать символика на одежде, «транслирующая военную агрессию», и запуск фейерверков. В полиции также попросили граждан, располагающих информацией о проведении мероприятий, соответствующих «интересам России», сообщить об этом по горячей линии МВД Латвии.

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