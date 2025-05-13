WSJ рассказала о планах Apple повысить цены на все новые модели iPhone
Компания Apple планирует повысить цены на все новые модели iPhone, которые будут представлены осенью 2025 года. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Как отмечает WSJ, компания стремится увязать повышение стоимости продукции с появлением новых функций и изменениями в дизайне, так как опасается связывать повышение цен с введенными США тарифами на товары из Китая.
Газета указывает, что большая часть устройств компании всё еще собирается на китайских заводах.
Ранее, 25 апреля, СМИ узнали о желании Apple увеличить производство iPhone для США в Индии. Для достижения этой цели компании нужно будет примерно удвоить выпуск iPhone в Индии. Переориентироваться на Индию компанию побуждают взаимные пошлины и напряженность между Пекином и Вашингтоном.