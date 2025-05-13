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WSJ рассказала о планах Apple повысить цены на все новые модели iPhone

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Фото: Global Look Press/Hannes P. Albert
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Компания Apple планирует повысить цены на все новые модели iPhone, которые будут представлены осенью 2025 года. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает WSJ, компания стремится увязать повышение стоимости продукции с появлением новых функций и изменениями в дизайне, так как опасается связывать повышение цен с введенными США тарифами на товары из Китая.

Газета указывает, что большая часть устройств компании всё еще собирается на китайских заводах.

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Ранее, 25 апреля, СМИ узнали о желании Apple увеличить производство iPhone для США в Индии. Для достижения этой цели компании нужно будет примерно удвоить выпуск iPhone в Индии. Переориентироваться на Индию компанию побуждают взаимные пошлины и напряженность между Пекином и Вашингтоном.

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