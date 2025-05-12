Республиканцы внесли в конгресс масштабный налоговый законопроект
Конгрессмены-республиканцы внесли в палату представителей конгресса США масштабный налоговый законопроект. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщает агентство Reuters.
В законопроекте предлагается ввести новые налоговые льготы для доходов в виде чаевых, оплаты сверхурочной работы, платы за обучение в частных школах, пенсионеров, а также государственных и местных налогов.
«Законопроект, представленный налоговым комитетом палаты представителей, включил в себя многие предвыборные обещания президента США Дональда Трампа», — говорится в материале.
Авторы документа также предлагают освободить от налогообложения выплаты процентов по автокредитам до 2028 года за некоторыми исключениями.
Лидеры фракции Республиканской партии в палате представителей надеются одобрить инициативу к 26 мая. После этого, как ожидается, она будет принята в сенате конгресса.
Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.
Позднее, 12 мая, американский президент заявил, что торговля с Евросоюзом (ЕС) для него более отвратительна, чем с Китаем. Трамп уточнил, что ЕС принуждал американские фармацевтические компании «делать то, что им не нравилось делать». Президент добавил, что европейские страны также часто судились с американскими компаниями, при этом прибегая к использованию собственных судей.