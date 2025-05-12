Реклама
Прямой эфир
Мир
Американские военные нанесли ракетные удары по ячейке ИГ в Сомали
Мир
Республиканцы внесли в конгресс масштабный налоговый законопроект
Мир
Более 50 детей в Газе погибли от голода из-за блокады Израиля
Мир
В Лондоне шестерых болгар осудили за якобы шпионаж в пользу России
Политика
В Минфине заявили о развитии отношений с Китаем даже в условиях внешнего давления
Мир
В Сомали вооруженные люди взяли в заложники не менее 130 человек
Мир
Захарова раскритиковала новые молдавские учебники за искажение истории
Мир
Войска Индии заявили о нормализации обстановки на границе с Пакистаном
Происшествия
В результате ДТП в Москве пострадали четыре человека
Мир
EUobserver раскрыло планы ЕС ввести новые ограничения против танкеров РФ
Мир
СМИ сообщили о снижении популярности США в мире после возвращения Трампа в Белый дом
Мир
В Ровенской области двое молодых людей попытались взорвать полицейских
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции возможные переговоры с Украиной в Стамбуле
Мир
Власти Пакистана заявили о завершении военной операции против Индии
Мир
Орбан заявил о провале стратегии Запада по разрушению России
Мир
Посол Андреев заявил о прекращении работы РФ и Польши в Калининградской области
Общество
Россияне могут получить компенсацию за переохлаждение на рабочем месте

Общественник Дмитрий Прокопенко

0
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025