В Сомали вооруженные люди взяли в заложники не менее 130 человек
В Сомали вооруженные группы захватили семь пассажирских транспортных средств, следовавших из Могадишо в Галкайо. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщила телерадиокомпания Shabelle.
«В угнанных автомобилях находилось более 130 человек, включая женщин, детей, стариков и больных. По имеющимся данным, похитители увезли пассажиров в район Нур-Дугле», — говорится в материале.
По данным местного правительства, захват транспортных средств и похищение людей может быть связано с противостоянием вооруженных группировок.
Ранее, 11 марта, террористы захватили поезд в провинции Белуджистан. Как сообщала британская газета Daily Mail, боевики взяли в заложники пассажиров, а также ранили машиниста.
В силах безопасности Пакистана сообщили, что из-за наличия гражданских среди захваченных людей спасательная операция проходит с особой осторожностью. Силовики сообщали, что террористы используют заложников в качестве живого щита. По последним данным агентства Reuters, напавшие убили не менее 50 заложников.
Позднее, 12 марта, СМИ сообщили об освобождении заложников из захваченного в Пакистане поезда. Отмечается, что в ходе операции погибло 28 солдат. Всего в поезде находилось 450 пассажиров.