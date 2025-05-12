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Захарова раскритиковала новые молдавские учебники за искажение истории

Захарова: содержание новых учебников Молдавии — беззастенчивое искажение истории
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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова назвала содержание новых молдавских учебников «откровенной ложью и искажением истории» за представление в них России как стороны приднестровского конфликта. Соответствующее заявление она сделала 11 мая, отвечая на вопрос «Известий».

«Это можно было бы назвать невероятной глупостью, если бы это не была невероятная подлость, откровенная ложь и беззастенчивое искажение истории», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что этот конфликт возник в конце 1980-х на фоне распада СССР, когда Кишинев начал ущемлять права русскоязычного населения, а националистические силы выдвинули лозунг объединения с Румынией. Россия с 1992 года выступала миротворцем — ее 14-я армия остановила кровопролитие, а затем Москва стала гарантом мирных соглашений, рассказала официальный представитель российского МИД. Как указала дипломат, переговорный процесс был заморожен с 2019 года из-за позиции Кишинева и украинского кризиса.

Она также подчеркнула, что обвинения РФ в разжигании конфликта — политически мотивированная фальсификация, игнорирующая многолетние миротворческие усилия российской стороны.

«Позиция России в отношении решения приднестровской проблемы остается неизменной. <...> Выступаем в пользу нормализации диалога между Кишиневом и Тирасполем, соблюдение ими ранее достигнутых договоренностей», — заключила Захарова.

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Ранее в этот день стало известно, что в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что Кишинев вел войну с Россией из-за Приднестровья. Согласно тезисам издания, Молдавия пыталась сохранить целостность, тогда как РФ якобы продолжала реализовывать свои интересы.

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