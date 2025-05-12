Американские военные нанесли ракетные удары по ячейке ИГ в Сомали

Вооруженные силы США нанесли ряд авиаударов по ячейке ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) в автономном районе Пунтленд в восточной части Сомали. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в Африканском командовании вооруженных сил США (AFRICOM).

«AFRICOM объявили, что в координации с правительством Сомали нанесли авиаудар в 70 км к юго-востоку от Босасо», — говорится в заявлении ведомства.

Там также отметили, что конкретные сведения о подразделениях или активах службы не будут разглашаться в целях «обеспечения безопасности» других операций в регионе.

Ранее, 3 мая, самолеты коалиции США уничтожили инфраструктуру на нефтяном месторождении в Сирии. Уточняется, что разрушенная инфраструктура ранее использовалась войсками США до их эвакуации из региона.

В тот же день издание Al Arabiya сообщило о выведении США войск из нефтяных месторождений Аль-Омар и Коноко в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Американские войска вывели всех своих солдат и с полигонов Коноко и Омар. На последнем осталось всего около 50 солдат и офицеров. Эти две базы являются одними из самых крупных баз США на востоке Сирии, уточняет издание.