Лавров обсудил с главой МИД Турции возможные переговоры с Украиной в Стамбуле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 12 мая, провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. В ходе беседы министры затронули тематику потенциальных российско-украинских контактов.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию», — говорится в заявлении МИД РФ.
Уточняется, что российско-украинская встреча должна состояться в Стамбуле 15 мая.
С инициативой о прямых переговорах Путин выступил 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп призвал Украину незамедлительно принять предложение РФ, после чего украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что приедет в Турцию на переговоры с президентом России.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 мая сообщил, что подход России к прямым переговорам с Украиной встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств. Песков также подчеркнул, что Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.