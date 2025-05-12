В Минфин заявили о развитии отношений с Китаем даже в условиях внешнего давления

Россия и Китай продолжают укреплять сотрудничество, несмотря на санкционное давление со стороны третьих стран. Об этом 12 апреля заявил заместитель директора Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Кику на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Отношения России и Китая продолжают активно развиваться, несмотря на внешнее санкционное давление. Они имеют перспективы как в рамках ШОС, так и в рамках БРИКС», — приводятся слова Кику в Telegram-канале Минфина РФ.

Он также указал, что санкции, введенные против России, противоречат принципам Всемирной торговой организации (ВТО). Политика блокирования работы Апелляционного органа фактически лишает организацию возможности решать торговые споры, нарушая ее ключевые функции.

«Для обеспечения независимости странам необходимо развивать альтернативные форматы взаимодействия. Лучше работать в тех организациях, которые уважают международное право и общепринятые нормы торговли», — подчеркнул Дмитрий Кику.

По его словам, в ответ на ограничительные меры Россия выстроила систему правовых механизмов для защиты от действий недружественных стран. С 2014 года страна применяет ответные меры, включая повышение ввозных пошлин на товары из государств, вводящих санкции.

10 мая министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву завершился полным успехом и стал исторически значимым в укреплении отношений между Китаем и РФ. Кроме того, он отметил, что уровень развития отношений Пекина и Москвы в ходе встреч продемонстрировал, что «попытка вбить клин» между странами — это несбыточная мечта.

Ранее, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил о том, что отношения РФ и Китая не зависят от текущей мировой конъюнктуры. Помимо этого, он отметил выстроенную устойчивую систему взаимной торговли и внешнеторговые операции, которые выполняются в национальных валютах, то есть в рублях и юанях.