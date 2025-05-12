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СМИ сообщили о снижении популярности США в мире после возвращения Трампа в Белый дом

Politico: популярность США в мире падает после возвращения Трампа в Белый дом
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Популярность США в мире стремительно падает после возвращения Дональда Трампа на пост президента. Об этом 12 мая сообщает издание Politico со ссылкой на данные социологических опросов.

По данным Politico, «Индекс восприятия демократии» (DPI) 2025 года обобщает отношение к демократии, геополитике и глобальным игрокам. В исследовании приняли участие более 110 тыс. респондентов из 100 стран.

Сообщается, что большинство опрошенных в целом негативно относятся к США, что стало резким снижением по сравнению с прошлым годом. Репутация страны особенно сильно пострадала в государствах ЕС, учитывая, что Трамп назвал этот блок «ужасным», «жалким» и «созданным для того, чтобы надуть Соединенные Штаты», — говорится в материале.

Politico добавляет, что Китай продолжил улучшать свои глобальные позиции, впервые обогнав США и зафиксировав в основном позитивное восприятие во всех регионах, кроме Европы.

Уточняется, что репутация Трампа соответствует репутации его страны. Опрос показал, что американский лидер менее популярен в мире, чем президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин.

Трамп зафиксировал наихудший показатель среди политических, культурных и духовных лидеров, среди которых владелец социальной сети X (бывш. Twitter) Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс, покойный папа римский Франциск, Тейлор Свифт и Ким Кардашьян, отмечается в публикации.

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Ранее, 2 апреля, Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Позднее, 12 мая, американский президент заявил, что торговля с Евросоюзом (ЕС) для него более отвратительна, чем с Китаем. Трамп уточнил, что ЕС принуждал американские фармацевтические компании «делать то, что им не нравилось делать». Президент добавил, что европейские страны также часто судились с американскими компаниями, при этом прибегая к использованию собственных судей.

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