«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» со счетом 5:2 в матче РПЛ

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 12 мая в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли — в его активе четыре гола. Также голом на 9-й минуте отметился нападающий нижегородцев Вячеслав Грулев. У «Крыльев Советов» голы забили Иван Олейников (45+5 минута) и Владислав Шитов (65-я).

По итогам матча самарский клуб остался на 10-м месте в РПЛ с активом в 30 очков, дополняет «Газета.Ru». «Пари НН», набрав 26 очков, обезопасил себя от прямого вылета в Первую лигу.

Ранее, 11 мая, московский «Локомотив» обыграл на выезде воронежский «Факел» со счетом 1:0. «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками. «Факел» за два тура до конца чемпионата остается на последнем месте с 16 очками и не сможет подняться выше 15-й позиции. В следующем сезоне команда из Воронежа сыграет в Первой лиге.