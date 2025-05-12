EUobserver раскрыло планы ЕС ввести новые ограничения против танкеров РФ

Европейский союз (ЕС) планирует ввести ограничения против 149 танкеров, которые связаны с Россией. Об этом 12 мая сообщило интернет-издание EUobserver.

«Включение в список означает, что им будет запрещено заходить в порты Евросоюза или пользоваться услугами морских компаний ЕС, такими как страхование, ремонт или дозаправка», — говорится в материале.

Согласно публикации, решение вступит в силу 20 мая.

Ранее в этот день официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия введет санкции против России в случае отказа Москвы заключить соглашение о прекращении огня на Украине до конца дня.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 мая призвали Россию договориться о полном 30-дневном прекращении огня.

В тот же день Макрон допустил введение новых санкций в случае отказа РФ от условий Киева по перемирию. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что запугивать Россию санкциями — это «пустое дело».