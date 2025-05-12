В ООН выразили воодушевление инициативой РФ по прямым переговорам с Украиной
Организация Объединенных Наций (ООН) воодушевлена инициативой России о прямых переговорах по конфликту на Украине. Об этом 12 мая сообщил официальный представитель генерального секретаря Организации Стефан Дюжаррик.
«Мы всё еще пытаемся получить больше деталей по поводу того, что может произойти, но я могу сказать, что мы, конечно, воодушевлены недавними инициативами, которые продвигают 30-дневное прекращение огня на Украине и потенциальные прямые переговоры между РФ и Украиной», — цитирует его ТАСС.
По его словам, ООН готова поддержать в данном направлении «любые значимые инициативы».
На вопрос о возможном присутствии генсека ООН Антониу Гутерриша на планируемых переговорах представителей РФ и Украины в Стамбуле 15 мая Дюжаррик отметил, что генеральный секретарь «занимается многими делами».
«Давайте посмотрим, что произойдет», — добавил он.
Этим вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
Инициативу о прямых переговорах Путин выразил 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Тогда президент США Дональд Трамп призвал Украину незамедлительно принять предложение РФ, после чего Зеленский сообщил в Telegram-канале, что приедет 15 мая в Турцию на переговоры.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 мая сообщил, что подход России к прямым переговорам с Украиной встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств. Песков также подчеркнул, что Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.