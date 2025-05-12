Песков назвал неприемлемым для России язык ультиматумов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брияинге 12 мая заявил, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.
Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на сообщения, что Германия готова продолжить поставлять оружие на Украину в том случае, если Москва и Киев не достигнут соглашения о прекращении огня.
«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит, с Россией нельзя разговаривать таким языком», — сказал он.
В этот же день официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что ФРГ введет санкции против России в случае отказа Москвы заключить соглашение о прекращении огня на Украине до конца дня 12 мая. Пресс-секретарь правительства ФРГ добавил, что ограничительные меры против РФ будут подготовлены совместно с европейскими партнерами Берлина.
Ранее, 7 мая, вступивший в должность канцлера Германии Фридрих Мерц ушел от вопроса журналиста телеканала ZDF о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. Однако он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может положиться на него и Германию.