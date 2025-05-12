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В Приморье частично завершили отопительный сезон

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На территории Приморского края приостановили работу уже 539 котельных из 598. Отопительный сезон завершен на 90%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе КГУП «Примтеплоэнерго».

По данным предприятия, теплоснабжение уже отключили в домах Артема, Большого Камня, Дальнереченска, Лесозаводска, Партизанска, Спасска-Дальнего, а также в 13 округах и четырех районах.

Частично отопительный сезон завершен во Владивостокском и Находкинском горокругах, в Пожарском муниципальном округе. Со вторника, 13 мая, стартует массовое отключение отопления в Дальнегорском муниципальном округе. После 15 мая на основании температуры воздуха будет принято решение о завершении отопительного сезона в Ольгинском, Кавалеровском и Лазовском муниципальных округах.

12 мая депутат Госдумы Александр Аксененко рассказал об условиях повторного включения отопления. По его словам, несмотря на значительное похолодание в ряде регионов отопление в квартирах могут вернуть только при условии среднесуточной температуры ниже +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.

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