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Власти Пакистана заявили о завершении военной операции против Индии

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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
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Пакистан объявил о завершении своей операции «Буньян-ун-Марсус», начатой в ответ на действия Индии. Об этом 12 мая сообщает телеканал Geo со ссылкой на заявление пресс-службы армии страны.

«Пакистан официально объявил о завершении своего контрнаступления, операции «Буньян-ун-Марсус», в ходе которой в ответ на агрессию были атакованы десятки индийских военных объектов», — говорится в материале.

По данным Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR), действия, проведенные 6 и 10 мая, были частью указанной военной операции.

Как отметили в пресс-службе армии, одновременно с проведением операции вооруженные силы Пакистана провели самые эффективные контртеррористические операции в западном регионе.

Военные Пакистана назвали столкновения с Индией, произошедшие в период с 22 апреля по 10 мая «битвой за правду», уточняется в публикации.

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Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. Погибли 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.

Пакистан и Индия 10 мая договорились о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп отметил, что это произошло при посредничестве США.

Позднее, 11 мая, генеральный директор военных операций Индии, генерал-лейтенант Раджив Гхай сообщил, что более 100 боевиков были ликвидированы в ходе начатой страной операции «Синдур. По словам Гхая, армия поразила девять центров террористической активности, а среди ликвидированных фигурировали личности, причастные к крупным терактам последних лет.

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