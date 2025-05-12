На Украине указали на обнуление Трампом ультиматума Европы к РФ
Американский лидер Дональд Трамп фактически разрушил ультиматум Европы президенту России Владимиру Путину. Об этом 12 мая сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Трамп фактически разрушил выстроенную Зеленским и европейскими лидерами стратегию по принуждению Путина к миру», — написали в Telegram-канале издания.
В статье отмечается, что Трамп не упомянул о необходимости прекращения огня.
Также подчеркивается, что логика Зеленского заключается в том, чтобы объявить, что переговоры сорвались по вине Кремля. «После чего Трамп и Евросоюз (ЕС) начнут на Россию жестко давить».
11 мая Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В тот же день Зеленский ответил на это ультиматумом, потребовав прекращения огня с 12 мая. Трамп в тот же день призвал Украину незамедлительно принять предложение РФ, после чего украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что приедет 15 мая в Турцию на переговоры.
12 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что без прекращения огня невозможно начало переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.