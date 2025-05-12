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Индийские СМИ сообщили о стрельбе и перехвате беспилотников на границе с Пакистаном

Hindustan Times: ВС Индии перехватили БПЛА на границе с Пакистаном
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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На границе Индии и Пакистана зафиксирована новая перестрелка, индийские военные также перехватили около десятка дронов. Об этом 12 мая сообщает газета Hindustan Times.

«В понедельник вечером на международной границе в Самбе и Хиранагаре в Джамму и Кашмире была зарегистрирована стрельба из стрелкового оружия. В Самбе [индийскими военными] было перехвачено около 10–12 беспилотников», — говорится в материале.

По данным издания, в городах Джамму, Самбе и районах Вайшно Деви Бхаван и Ятра Трак произошло отключение электроэнергии и активирована система противовоздушной обороны.

Уточняется, что новый инцидент произошел спустя всего несколько минут после сообщения армии Индии, что по итогам переговоров между командующими военными операциями двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

В то же время источники агентства ANI в армии Индии призвали не беспокоиться из-за сообщений о беспилотниках.

«Сравнительно небольшое количество дронов прибыло в сектор Самба. Нет причин, чтобы волноваться», — заявили собеседники агентства.

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Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад, в свою очередь, нанес ответные ракетные удары по территории Индии.

10 мая Пакистан и Индия договорились о прекращении огня. По словам президента США Дональда Трампа, стороны пришли к перемирию при посредничестве Вашингтона.

Позднее, 12 мая, индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что страна приостановила удары по территории Пакистана и будет действовать в соответствии с шагами Исламабада. При этом Моди подчеркнул, что индийская армия, флот и военно-воздушные силы остаются в состоянии боевой готовности.

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