Культурно-досуговый центр построят в Рассказовке
Многофункциональный культурно-досуговый центр более чем на 860 посетителей построят в деревне Рассказовка в районе Внуково в Москве. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в городе продолжается развитие социально значимой инфраструктуры в ТиНАО. Объект уже получил положительное заключение экспертизы, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Комплекс возведут в рамках Адресной инвестиционной программы на 2024–2027 годы, уточняет НСН. На его базе станут доступно проведение выставок и концертов, а также запись музыки и творческие классы, пишет сайт kp.ru.
Как рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин, в новом здании разместят детскую школу искусств, рассчитанную на 268 мест. Там предусмотрены кабинеты хореографии, вокала, лепки, живописи и других творческих занятий, сообщает 360.ru.
В Москве построили 37 культурных объектов за счет городского бюджета с 2011 года. Их общая площадь составила 152 тыс. кв. м, сообщает «Москва 24».