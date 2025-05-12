Внучка Нины Гребешковой назвала дату похорон актрисы
Ольга Худякова, внучка Нины Гребешковой, о смерти которой стало известно ранее 12 мая, сообщила, что похороны актрисы назначены на 14 мая.
«Мы никому не даем комментариев по поводу смерти бабушки, прошу меня понять. Похороны состоятся в среду, 14 мая, прощание будет закрытым», — заявила ИА Регнум женщина.
Как сообщает НСН, Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище.
В июне 2024 года Гребешкову госпитализировали в Москве. Она жаловалась на боль в области живота, напоминает РИАМО.
Заслуженная артистка России, актриса, сыгравшая в более 80 советских и российских фильмов Нина Гребешкова ушла из жизни в возрасте 94 лет 10 мая. Она была вдовой режиссера Леонида Гайдая. Актриса пережила своего мужа-фронтовика на долгих 32 года, отмечает сайт kp.ru. После его смерти она организовывала вечера памяти, участвовала в фильмах и телепередачах о нем.
Среди фильмов с ее участием такие картины, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Не может быть!», «Спортлото-82», «Доживем до понедельника», «Экипаж», пишет RT.
В 2001 году Нина Гребешкова удостоилась звания заслуженной артистки РФ за заслуги в области искусства.