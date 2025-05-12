Поезд насмерть сбил мужчину на станции в Красноярске
В Красноярске электропоезд насмерть сбил 39-летнего мужчину, пересекавшего железнодорожные пути. Организована проверка, сообщает транспортная полиция Сибири.
Трагедия произошла в минувшие выходные на станции Первомайская. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось.
В результате случившегося 39-летний местный житель получил различные травмы, от которых скончался на месте. Установлено, что он пересекал железнодорожные пути в непредусмотренном для этого месте, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Собранные транспортной полицией материалы будут переданы в Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки. Обстоятельства гибели человека устанавливаются.
Накануне вечером на железнодорожном переезде в Амурской области грузовой поезд столкнулся с легковым авто. В результате погиб мужчина и пострадала женщина. СК начал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.