Заложник ХАМАС с гражданством США был передан израильским военным
Заложник палестинского движения ХАМАС Идан Александр был передан израильским военным. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Возвращающийся заложник только что был передан силам Армии обороны Израиля в секторе Газа», — написали в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Уточняется, что в настоящее время заложник находится в сопровождении спецназа, по возвращении на израильскую территорию он пройдет первоначальное медицинское обследование и встретится со своей семьей.
Представители ХАМАС 11 мая выразили намерение освободить гражданина США Идена Александра. Советник канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подтвердил эти планы. По его словам, данное действие со стороны ХАМАС является «жестом доброй воли в адрес американской стороны». Власти Египта и Катара также поприветствовали решение ХАМАС.
12 мая сообщалось, что Идан Александр был передан представителям Международного комитета Красного Креста (ММКК). Передача заложника прошла на юге сектора Газа и осуществлялась подразделением бригады «Аль-Кассам», которое отвечает за обеспечение безопасности и охраны заложников ХАМАС.