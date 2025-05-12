Эрдоган назвал переговоры с Путиным по Украине содержательными
Переговоры президента РФ Владимира Путина и его коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по конфликту на Украине были содержательными. Об этом 12 мая сообщил турецкий лидер на заседании кабмина.
«У нас состоялась содержательная встреча с президентом Франции [Эммануэлем] Макроном и [беседа] с президентом России Путиным», — цитирует его телеканал TRT Haber.
По его словам, турецкая сторона в том числе поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по разрешению конфликтов дипломатическим путем. Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова внести свой вклад в переговоры Москвы, Киева, Вашингтона и Европы.
«Открылось новое окно возможностей. Надеюсь, на этот раз возможность не будет упущена», — уточнил президент Турции.
Телефонные переговоры Путина и Эрдогана состоялись в воскресенье, 11 мая. В ходе беседы турецкий лидер заявил, что приветствует заявление российского коллеги о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они были остановлены в 2022 году.
11 мая Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский ответил на это ультиматумом — он потребовал прекращения огня с 12 мая. Трамп призвал Украину принять предложение РФ незамедлительно, после чего Зеленский написал в Telegram-канале о том, что приедет 15 мая в Турцию на переговоры.