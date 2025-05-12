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Эксперт назвала алкоголь врагом здорового сна и памяти

Эксперт Молоствова: алкоголь мешает сохранению изученной информации
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Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalia
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Эксперт Мария Молоствова заявила, что алкоголь является врагом здорового сна и памяти.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в понедельник, 12 мая, специалист отметила, что алкоголь действует как седативное вещество, замедляющее активность электрических импульсов в нейронах. Она предупредила, что с увеличением дозировки седативный эффект алкоголя охватывает весь мозг, приводя к вялости и алкогольному оцепенению, не обеспечивая полноценного, восстановительного сна. Импульсы мозга под влиянием алкоголя аналогичны тем, что возникают при легкой анестезии.

По словам Молоствовой, алкоголь делает сон фрагментарным: человек часто просыпается, а сон лишается своих восстановительных свойств. Также алкоголь подавляет фазу быстрого сна, который важен для восстановления и интеграции новой информации. Нарушать эту фазу может даже небольшое количество алкоголя.

Кроме того, алкоголь мешает сохранению изученной информации даже после нескольких ночей полноценного сна. Она призвала отказаться от спиртного перед отходом ко сну, отмечает 360.ru.

Молоствова призвала контролировать употребление алкоголя. Она предупредила, что даже бокал вина за ужином может повлиять на качество сна, так как организму требуется время на расщепление и выведение спирта.

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Сокращение коснулось практически всех видов напитков

3 мая эксперт Анна Бунова развенчала популярные мифы о способах борьбы с похмельем. В частности, не следует пытаться бороться с ним при помощи алкоголя. Использование спиртных напитков в качестве «лекарства» — опасный миф, так как в результате организм подвергается новому удару.

В феврале врач Вера Сережина в беседе с РИАМО рассказала о влиянии правильного питания на качество ночного отдыха. По ее словам, не стоит переедать на ночь. Она также призвала избегать кофеина, алкоголя и никотина — они мешают выработке мелатонина, пишет RT.

Ранее эксперты назвали способы восстановить хороший сон. По их словам, чтобы не заболеть бессонницей, необходимо приучить себя вставать в одно и то же время даже в праздничные дни, не злоупотреблять спиртными напитками и тяжелой пищей, отмечает НСН.

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