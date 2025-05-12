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СК возбудил дело по факту гибели рабочего на стройке во Владивостоке

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Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при падении с высоты 19-го этажа на стройке. Об этом СУ СК России по Приморскому краю сообщает в своем Telegram-канале в понедельник, 12 мая.

По данным ведомства, трагедия произошла в первой декаде мая на территории строящегося ЖК на улице Маковского. Рабочий упал с высоты 19-го этажа и погиб на месте от полученных травм.

Следствие полагает, что к случившемуся привели нарушения правил безопасности. Как уточняет ИА PrimaMedia, на строящемся объекте отсутствовали ограждения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Расследование продолжается.

В марте в городе Артем Приморского края погиб маляр, выполнявший высотные работы на строительстве Артемовской ТЭЦ-2. Мужчина упал и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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