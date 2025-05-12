Водителей призвали избегать резких маневров в ночь на 13 мая
Автомобилистам в ряде регионов России следует избегать резких маневров в ночь на 13 мая из-за ухудшения погодных условий. Об этом компания «Автодор» предупредила в Telegram-канале в понедельник, 12 мая.
Уточняется, что заморозки ожидаются на территории Брянской, Калужской, Курской, Московской и Смоленской областей, пишет «Москва 24».
«Просим отложить дальние поездки, если уже перешли на летнюю резину. Будьте внимательны и осторожны за рулем. Избегайте резких маневров и соблюдайте безопасную дистанцию», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
В Москве до 13 мая продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков, сообщается на сайте kp.ru. Синоптики предупреждают: в ночь и утро в некоторых районах Москвы температура может упасть до –1 градуса, пишет Life.Ru.