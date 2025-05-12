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Дрон ВСУ ударил по двум жилым домам в Курской области

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Фото: t.me/Hinshtein
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FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по двум жилым домам в поселке Глушково Курской области. Об этом сообщил 12 мая врио главы региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вражеский дрон атаковал поселок Глушково Глушковского района. В результате удара FPV-дрона уничтожен жилой дом, еще один загорелся», — следует из публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших нет, так как жители домов заранее покинули поселок.

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Ранее, 11 мая, три человека получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области. Кроме того, были серьезно повреждены гостиница на въезде в город, две машины и два частных дома. Сообщалось, что еще три автомобиля получили осколочные повреждения. СК РФ возбудил по факту атаки уголовное дело о теракте.

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