Дрон ВСУ ударил по двум жилым домам в Курской области
FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по двум жилым домам в поселке Глушково Курской области. Об этом сообщил 12 мая врио главы региона Александр Хинштейн.
«Сегодня вражеский дрон атаковал поселок Глушково Глушковского района. В результате удара FPV-дрона уничтожен жилой дом, еще один загорелся», — следует из публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавших нет, так как жители домов заранее покинули поселок.
Ранее, 11 мая, три человека получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по городу Рыльску в Курской области. Кроме того, были серьезно повреждены гостиница на въезде в город, две машины и два частных дома. Сообщалось, что еще три автомобиля получили осколочные повреждения. СК РФ возбудил по факту атаки уголовное дело о теракте.