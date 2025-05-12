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Психолог назвала способ спокойно сдать ЕГЭ

Психолог Дунаева: выпускник на ЕГЭ должен использовать дыхательные практики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Психолог Елена Дунаева рассказала, что поможет выпускнику спокойно сдать ЕГЭ.

В беседе с «Радио 1» в понедельник, 12 мая, специалист подчеркнула, что школьнику в период сдачи ЕГЭ очень важно чувствовать безусловную любовь со стороны родителей. Главное, что должен понимать подросток, заходя в аудиторию, это что все переживания нормальны.

«Необходимо разрешить себе волноваться. Дальше надо поработать с дыханием: для детей проще будет считать на четыре счета, затаивать дыхание на два счета, выпускать дыхание на четыре счета, опять затаивать. Дыхательные практики всегда помогают», — отметила Дунаева.

По ее словам, во время экзамена не стоит суетиться и делать лишних движений, времени на него достаточно. Главное — не впадать в агонию и панику.

«Не нужно думать, что этот экзамен — последний шанс в жизни. Нет, есть другие выходы и ходы», — подчеркнула психолог.

Она добавила, что работа с дыханием и с принятием разных исходов ситуации помогут сфокусировать тело и всё, что внутри.

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25 апреля детский психолог Надежда Резенова в беседе с «Москвой 24» призвала родителей поддержать ребенка в случае несдачи экзамена на ЕГЭ. По ее словам, «проваленный экзамен — это не конец света». В этом случае ребенку стоит предложить позитивные альтернативы развития событий при неудаче на экзамене. Например, можно напомнить о возможности пересдачи, сообщает 360.ru.

23 апреля психолог Анфиса Калистратова в беседе с НСН рассказала, как пережить стресс на ЕГЭ без вреда для здоровья. По ее словам, перед подготовкой к экзаменам старшеклассникам необходимо пропить курс витаминов, а также следить за режимом приема воды.

В мае прошлого года психолог Станислав Самбурский рассказал, какие ошибки допускают родители, когда их дети готовятся к сдаче ЕГЭ. Часто состояние невроза отмечается в семьях, где родители слишком опекают своих детей и не дают им спокойно готовиться к экзаменам. Эксперт объяснил, что синдром навязчивых состояний приводит к ожирению, бронхиальной астме и депрессии. Кроме того, у ребенка понижается самооценка, и появляется зависимость от чужого мнения. Поэтому во время экзамена возникает паника, и он может резко забыть то, что всегда отлично знал, отмечает сайт kp.ru.

Тогда же клинический психолог Вера Никишина дала советы по преодолению тревожности перед экзаменом. В частности, пение в течение 10–12 минут поможет снизить базовую тревогу.

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