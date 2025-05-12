Мужчина погиб при пожаре в хозпостройке в Слюдянке в Иркутской области
В Слюдянке в Иркутской области в результате пожара в хозпостройке погиб 50-летний мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел в ночь на понедельник, 12 мая, на улице Советской. Очаг возгорания располагался в хозяйственной постройке, с нее огонь перешел на гараж с находившимся внутри автомобилем.
Прибывшие пожарные спасли от огня два расположенных рядом строения и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 48 кв. м.
В ходе разбора и проливки конструкций в сгоревшей хозпостройке на диване было обнаружено тело 50-летнего мужчины, уточняет ИА IrkutskMedia.
Предварительной причиной возгорания в МЧС называют короткое замыкание электропроводки. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
6 мая сообщалось о пожаре в частном доме в Среднеколымском районе Якутии. В результате погибла пожилая женщина.