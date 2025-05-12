Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительством страны и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Об этом 12 мая сообщили а Верховной раде.
«Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановления пострадавших регионов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Сообщается, что ратификация Соглашения позволит запустить полноценную работу Фонда.
«Речь идет не только о финансовой поддержке, но и о формировании нового доверия со стороны стратегического партнера — Соединенных Штатов Америки», — уточняется в заявлении.
Ранее, 8 мая, депутат рады Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада ратифицировала соглашение с Соединенными Штатами по минеральным ресурсам. По его данным, за ратификацию соглашения с США проголосовали 338 депутатов, то есть решение было принято единогласно, без воздержавшихся.