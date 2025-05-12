Врач дала советы по облегчению симптомов аллергии на пыльцу

Врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко рассказала, как облегчить аллергию на пыльцу. В России сейчас разгар цветения березы, аллергия на которую у многих протекает особенно тяжело.

Как отметила пресс-служба Подмосковного Минздрава, аллергия появляется в случае предрасположенности человека к нарушению функции иммунного ответа. Иммунная система реагирует на нормальные явления окружающей среды слишком сильно. Кроме того, некоторые вещества типа пыльцы могут быть аллергенами и вызывать раздражение, отмечает «Радио 1» в понедельник, 12 мая.

По словам специалиста, у пациентов с аллергией на пыльцу березы отекают веки, также наряду с насморком, выраженной заложенностью носа, появляется кожный зуд и слезотечение. Примечательно, что через неделю-две поллиноз не проходит, а симптомы могут длиться месяцами, пока пыльца присутствует в воздухе.

Для борьбы с аллергией врач посоветовала использовать антигистаминные препараты. Также она посоветовала в период обострения исключить из рациона мед, яблок, прополис, сливы, груши, абрикосы, клубнику, вишню, орехи, а также продукты растительного происхождения.

Также Бондаренко призвала ограничить контакт с другими аллергенами – например, животными, отказаться от курения и алкоголя.

Кроме того, важно чаще проводить дома влажную уборку, проветривать помещение после дождя и вечером, но только если нет ветра. На окна стоит поставит противопыльцевые сетки. При выходе на улицу она призвала использовать солнцезащитные очки и собирать волосы, пользоваться респираторами и назальными фильтрами. После возвращения с улицы рекомендуется сменить одежду и принять душ, сообщает 360.ru.

12 мая аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина рассказала «Известиям», что аллергикам следует ограничить выход на улицу в солнечную погоду. Эксперт подчеркнула, что при зуде носа, чихании, водянистом насморке, усилении слезотечения и зуде век нужно обязательно обратиться к врачу.

10 мая Роспотребнадзор напомнил о способах снизить проявления сезонной аллергии. По словам специалистов, следует держать окна закрытыми, ограничить время на свежем воздухе, фильтровать воздух в помещениях и регулярно проводить влажную уборку, отмечает агентство городских новостей «Москва».

6 мая врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН перечислил самые аллергенные растения. Одними из самых аллергенных растения являются береза, тимофеевка, полынь и амброзия.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на специалистов отмечал: исследования показывают, что у жителей сельской местности аллергические заболевания встречаются реже. В том числе потому, что люди с детства контактируют с большим количеством животных — от домашних до мелкого и крупного рогатого скота. Это обогащает микрофлору и положительно влияет на иммунную систему.