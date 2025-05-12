Посол Андреев заявил о прекращении работы РФ и Польши в Калининградской области
На текущий момент вся совместная деятельность России и Польши на границе Калининградской области свернута. Об этом 12 мая сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
«Всё обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет. Разве что поляки продолжают ездить в Калининград», — заявил он в эфире «Соловьев Live».
При этом посол подчеркнул, что российская сторона не закрывалась от польских граждан, в то время как Варшава уже более двух лет сохраняет запрет на въезд граждан РФ на территорию Польши с культурными, туристическими, научными и предпринимательскими целями.
По словам Андреева, польское правительство предприняло все возможные шаги с целью максимального затруднения «нормального человеческого общения» жителей двух государств. Кроме того, посол отметил, что польские власти бездоказательно обвиняют РФ в причастности к диверсиям.
Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Польшей находятся в плачевном состоянии, Варшава выбирает враждебность и недружественность. Как отметил Песков, сокращение дипломатического присутствия России — показатель того, что двусторонние отношения ухудшаются.
12 мая глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил, что страна закрывает генконсульства РФ в Кракове. При этом он уточнил, что такое решение связано с якобы актами диверсий.