Заложник ХАМАС с гражданством США передан сотрудникам Красного Креста в Газе
Заложник с двойным гражданством США и Израиля, удерживавшийся на территории сектора Газа, был передан представителям Международного комитета Красного Креста (ММКК). Об этом 12 мая сообщил телеканал Al Hadath.
«Красный Крест принял заложника Идана Александра в Хан-Юнисе», — говорится в материале.
По словам издания, передача заложника прошла на юге сектора Газа и осуществлялась подразделением бригады «Аль-Кассам», которое отвечает за обеспечение безопасности и охраны заложников ХАМАС.
Уточняется, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф ожидает прибытия заложника на военную базу Раим.
Представители ХАМАС 11 мая выразили намерение освободить гражданина США Идена Александра. Советник канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подтвердил эти планы. По его словам, данное действие со стороны ХАМАС является «жестом доброй воли в адрес американской стороны». Власти Египта и Катара также поприветствовали решение ХАМАС.