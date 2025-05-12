Трамп сообщил о возможной поездке в Стамбул в день возможных переговоров РФ и Украины
Президент США Дональд Трамп 12 мая заявил, что рассматривает возможность своего визита в Стамбул в день потенциальных прямых переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине.
«Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть», — сказал американский лидер во время совместной пресс-конференции с министром здравоохранения США Робертом Кеннеди – младшим, которая транслировалось на YouTube-канале Белого дома.
Он также выразил надежду, что в этот же день в Стамбул прибудут российский лидер Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский.
В том же выступлении Трамп заявил, что потенциальная встреча представителей РФ и Украины будет очень важна, и выразил уверенность в том, что в ходе контактов будут достигнуты большие результаты.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подход России к прямым переговорам с Украиной встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств. Он также подчеркнул, что РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
11 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Песков позже заявил, что предложение, озвученное президентом РФ, свидетельствует о настоящем стремлении к миру.