Хирурги РДКБ спасли лицо мальчика после наезда трактора

Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России восстановили лицо мальчику, получившему тяжелые травмы в результате наезда трактора. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе больницы.

Сообщается, что для восстановления кожи головы и конечностей потребовалось многоэтапное хирургическое лечение.

Как сообщили в РДКБ, пятилетний Тимофей пострадал в результате несчастного случая в Оренбургской области, где в июне прошлого года попал под колеса трактора. Ребенок получил тяжелые травмы: потеря трети всей кожи головы, скальпированные раны конечностей, лица, головы, переломы руки и ноги.

В тяжелом состоянии в медикаментозной седации на аппарате искусственной вентиляции легких Тимофей был экстренно госпитализирован в РДКБ.

Детский хирург отделения реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Игорь Исаев отметил, что полученные травмы затронули треть поверхности головы мальчика, однако не задели мышцы и лицевые нервы, что позволило сохранить мимику.

Восстановлением мальчика занималась команда врачей РДКБ: реаниматологи стабилизировали жизненные функции, а травматологи и пластические хирурги совместно оценили масштаб повреждений и разработали план лечения.

Уточняется, что на первом этапе специалисты зафиксировали переломы конечностей и провели лечение ран на руках и ногах, в том числе с применением хирургического метода перемещения местных тканей. Для восстановления лица потребовались пересадка кожи и последующее приживление.

«После трех недель подготовки мы выполнили сложнейшую операцию — пластику свободным кожным трансплантатом. Поскольку дефект был очень большим, трансплантат состоял из нескольких фрагментов. Кожу взяли с боковой поверхности туловища, где она по текстуре наиболее близка к коже лица. Донорские же участки, откуда была взята кожа, мы аккуратно ушили для минимизации дальнейшего рубцевания», — рассказал Исаев.

В РДКБ сообщили, что операция прошла успешно, а полное восстановление заняло 12 дней, после чего ребенок отправился домой. При этом функции и мимика лица полностью сохранились.

В дальнейшем ребенку еще предстоит лазерная коррекция рубцов и тканей, чтобы цвет и текстура кожи максимально приблизились к естественным.

11 марта в РДКБ успешно завершили многоэтапное хирургическое лечение 16-летней девочки с редким образованием кожи головы, а также предотвратили его перерождение в злокачественную опухоль. Отмечается, что новообразование у девочки из Волгоградской области было с рождения, а попытки лазерной коррекции и криодеструкции не приносили результата.