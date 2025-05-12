Замглавы МИД РФ обсудил с послом Турции взаимодействие стран по ряду направлений
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Турции в РФ Танжу Бильгичем взаимодействие государств в рамках многосторонних механизмов. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе МИД России.
«Продолжено обсуждение вопросов взаимодействия России и Турции в рамках многосторонних механизмов», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по аспектам региональной и международной повестки. По данным министерства, встреча прошла в конструктивном ключе.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности способствовать достижению мирного урегулирования на Украине, в том числе проведение переговоров на своей территории. В тот же день президент РФ Владимир Путин и Эрдоган провели переговоры по телефону, в ходе которых обсудили возобновление прямых переговоров между Москвой и Киевом.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин 1 апреля обсудил с Бильгичем безопасность судоходства в Черном море. Уточнялось, что особое внимание в переговорах было уделено украинскому конфликту, акцент был сделан на поиске путей его урегулирования и устранении его причин.