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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Турции взаимодействие стран по ряду направлений

МИД РФ: Рябков обсудил с послом Турции региональные и международные вопросы
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Турции в РФ Танжу Бильгичем взаимодействие государств в рамках многосторонних механизмов. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе МИД России.

«Продолжено обсуждение вопросов взаимодействия России и Турции в рамках многосторонних механизмов», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по аспектам региональной и международной повестки. По данным министерства, встреча прошла в конструктивном ключе.

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Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности способствовать достижению мирного урегулирования на Украине, в том числе проведение переговоров на своей территории. В тот же день президент РФ Владимир Путин и Эрдоган провели переговоры по телефону, в ходе которых обсудили возобновление прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин 1 апреля обсудил с Бильгичем безопасность судоходства в Черном море. Уточнялось, что особое внимание в переговорах было уделено украинскому конфликту, акцент был сделан на поиске путей его урегулирования и устранении его причин.

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