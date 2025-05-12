На ПМЮФ-2025 рассмотрят перспективные направления развития некоммерческого сектора

19 мая 2025 г. в рамках XIII Петербургского международного юридического форума состоится сессия «Доверяй, но проверяй: прозрачность благотворительных сборов».

Некоммерческий сектор традиционно активно участвует в разрешении проблем социального характера и оказывает адресную поддержку гражданам. Сегодня значительная часть российских НКО занимается благотворительной и волонтерской деятельностью, которую поддерживают в том числе органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Участники сессии обсудят широкий спектр тем, связанных с развитием правового регулирования благотворительной и волонтерской деятельности. Эксперты ответят на вопрос о том, каким образом можно обеспечить защиту персональных данных доноров и подопечных в условиях цифровизации сбора средств, а также рассмотрят механизмы, которые могут гарантировать публичность отчётов о расходах НКО и результатах их благотворительных программ.

В ходе дискуссии будет обсуждаться необходимость уточнения критериев использования термина «благотворительность» в названиях организаций, а также необходимость введения обязательной маркировки аккаунтов и постов НКО, связанных с благотворительностью.

Кроме того, 19 мая 2025 г. состоится сессия «Защита национальных интересов в сфере физической культуры и спорта».

Участники сессии рассмотрят варианты повышения эффективности взаимодействия «спортивных» некоммерческих организаций с органами государственной власти, а также поговорят о месте и роли таких НКО в реализации национальных интересов Российской Федерации. Одним из ключевых вопросов обсуждения станут лучшие методики организации и деятельности НКО по реализации национальных приоритетов в области спорта.

Перспективы дальнейшего развития некоммерческого сектора продолжат рассматриваться 20 мая 2025 г. на сессии «Доступность и открытость: новые горизонты для НКО». В фокусе внимания участников дискуссии будут вопросы, связанные с особенностями цифровизации государственных услуг для некоммерческих организаций, повышением открытости НКО и разработкой конкретных мер, необходимых для усиления диалога между НКО, государством и обществом.

Кузнецова добавила, что основными тенденциями в законодательном регулировании деятельности НКО являются цифровизация отчетности, возможность получения сведений об НКО в режиме «одного окна» на портале Минюста России, целью которых является единообразие применения положений законодательства и повышение доверия граждан страны к благотворительным программам.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства юстиции Российской Федерации.

XIII Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге.