Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске. Что нужно знать

Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в Турции террористической организацией, объявила о самороспуске. С середины 1980-х она вела вооруженную борьбу с турецкими властями за признание прав курдского меньшинства. В марте РПК заявляла о сложении оружия и прекращении борьбы. За что боролась РПК и как эти события повлияют на ситуацию на Ближнем Востоке — в материале «Известий».

Что такое РПК

• Рабочая партия Курдистана была сформирована в 1978 году для создания суверенного государства курдов на территории Турции, но затем она сузила свои требования до формирования автономии. С середины 1980-х РПК вела партизанскую борьбу против турецких властей, пользуясь поддержкой Сирии и курдов Ирака. Турция рассматривает РПК как террористическую организацию, такой же статус она имеет в США, Евросоюзе и ряде других стран.

• В 1999 году в истории РПК наступил переломный момент. Спецслужбы Турции захватили в Кении лидера партии Абдуллу Оджалана, которого ранее под давлением Анкары выдворили из Сирии. Его доставили в тюрьму на острове Имралы в Мраморном море и приговорили к смертной казни, замененной пожизненным заключением, которое он отбывает до сих пор.

• С начала 2000-х деятельность РПК затихла, однако через несколько лети вооруженная борьба вновь активизировалась. Турция в ответ регулярно проводила силовые операции против курдских партизан, причем не только на своей территории, но и в Сирии и Ираке. Стороны конфликта периодически договаривались о перемирии, но вскоре возвращались к вооруженному противостоянию.

• 27 февраля 2025 года Оджалан призвал РПК сложить оружие и прекратить вооруженную борьбу, о чем руководство партии объявило два дня спустя. Оджалан также потребовал провести съезд и принять решение о ликвидации партии, что и произошло в начале мая. В заявлении РПК по итогам съезда говорится, что партия выполнила свою историческую миссию и распускает организационную структуру.

Кто такие курды

• Курды считаются самым крупным народом в мире, не имеющим своей официальной государственности. Их общая численность превышает 40 млн человек. Исторически они проживают на территории, находящейся на стыке Турции, Ирака, Ирана и Сирии. Курды относятся к иранским народам и говорят на близком к фарси курдском языке. Большинство из них является мусульманами-суннитами, но при этом отдельные меньшинства исповедуют самые разные религии, в том числе иудаизм и христианство.

• В каждой из четырех стран, где расселены курды, ситуация с ними складывается по-разному. В Иране курды проживают в нескольких западных провинциях, одна из которых называется Курдистан. С 2016 года вооруженную борьбу с властями ведет Демократическая партия Иранского Курдистана, требующая либо независимости, либо широкой автономии. В Ираке у курдов есть своя автономная республика, которая де-факто действует самостоятельно от Багдада. Западный Курдистан в Сирии фактически является независимой республикой Рожава.

• В Турции курды населяют несколько юго-восточных провинций, которые являются самыми экономическими отсталыми в стране. Они являются вторым по численности народом и составляет четверть от общего населения Турции, но своей полноценной автономии они не имеют. При этом в парламент Турции входит несколько депутатов, которые являются этническими курдами.

Как роспуск РПК повлияет на Ближний Восток

• Курдский вопрос является одним из самых сложных в ближневосточной политике. Он привел к многолетним кровавым столкновениям во всех четырех странах, где в основном проживают курды. Аналитики отмечают, что роспуск РПК пока еще не ставит точку в курдском конфликте. Он остается слишком сложным и застарелым, вовлекающим слишком много участников, чтобы одномоментно разрешиться.

• На данный момент можно утверждать, что роспуск РПК приведет к ослаблению курдов в Сирии и Ираке, где действуют самостоятельные курдские группировки. В обеих странах Турция также ведет борьбу с курдскими формированиями и сможет теперь задействовать против них больше сил, высвободив их с внутренней территории. Это может как сыграть на руку центральным властям в Дамаске и Багдаде, так и дестабилизировать обстановку, так как все стороны уже в некоторой степени признают самостоятельность курдских образований.

• Самороспуск РПК также ударит по позициям США на Ближнем Востоке, хотя организация и была ими признана террористической. Долгое время они использовали курдов как разменную монету в своих геополитических интересах, играя на их стремлении к независимости и продвигая тему создания единого Курдистана. Это давало повод Соединенным Штатам оказывать давление на всех вовлеченных в конфликт с курдами участников. Хотя курды останутся значимым фактором на Ближнем Востоке, они уже не смогут сохранять проамериканскую ориентацию в будущем.

Что это значит для Турции

• Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана роспуск РПК является безусловной политической победой. Если разоружение действительно произойдет и не начнется новый этап эскалации, Эрдоган сможет записать себе в актив решение самого тяжелого внутреннего вопроса, который раскалывал турецкое общество десятилетиями. Для него это особенно важно с учетом того, что недавно страна пережила серию протестов (подробнее о них мы рассказывали здесь), ослабивших позиции президента.

• Окончательно курдский вопрос пока не решен. Курды продолжают составлять значительное меньшинство в Турции, при том что их политические права никак не защищены. Хотя для Эрдогана произошедшее с РПК является большим успехом, перед ним одновременно встает вызов, как примириться с курдами после открытой фазы военного конфликта и выстроить с ними дальнейшие отношения.

• Если Эрдоган сумеет добиться благосклонности курдов, то заручится достаточной поддержкой, чтобы не просто укрепить свою власть, но и поднять вопрос о продлении своих полномочий. По конституции он сможет занимать пост президента до 2028 года, но при достаточной поддержке титульного и курдского населения сможет инициировать внесение поправок, которые продлят ему срок нахождения у власти.

При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения: