В Госдуме назвали условие повторного включения отопления при похолодании

Несмотря на значительное похолодание в ряде регионов отопление в квартирах могут вернуть только при условии среднесуточной температуры ниже +8 градусов на протяжении пяти дней подряд. Об этом депутат Госдумы Александр Аксененко рассказал в понедельник, 12 мая.

«Центральная система отопления, к которой подключены многоэтажки, — это километры трубопроводов, множества теплопунктов и насосных станций. Запуск работы такого механизма всегда происходит постепенно. Это не кнопка включения света — система должна прогреться и разогнаться», — объяснил Аксененко в разговоре с Lenta.Ru.

По словам парламентария, сначала теплом заполняются магистрали, потом теплопункты, затем — дома. В больших городах процесс включения отопления может занимать до недели, отметил он. Аксененко также напомнил, что в Москве отопление не отключали даже тогда, когда в конце апреля температуры превысили +25 градусов — этого не делали, пока не стало очевидно, что погода окончательно устоялась, а воздух прогрелся.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие ночи на территориях Сибирского, Центрального, Южного, Уральского и Северо-Западного федеральных округов могут быть заморозки от нуля до –5 градусов, сообщает 360.ru.

6 мая заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюковм рассказал, что в Москве приступили к отключению отопления. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства в связи с установлением необходимых температур воздуха начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы.

Ранее, 30 апреля, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что преждевременно отключать отопление нельзя из-за того, что в случае его повторного включения в связи с погодными изменениями может произойти завоздушивание сетей теплоснабжения, что приведет к коммунальным авариям, передает RT.