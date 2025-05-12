Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп отметил важность возможной встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле
Мир
WSJ узнала о росте цен на газ в ЕС из-за угрозы введения антироссийских санкций
Мир
В Польше сообщили о блокаде на границе с Украиной
Авто
На трассе М-11 «Нева» повысили тарифы за проезд
Мир
Стармер объявил об ужесточении миграционной политики Великобритании
Мир
Политолог Безпалько назвал закрытие генконсульства РФ в Кракове недружественным актом
Политика
В Госдуме оценили угрозу новых антироссийских санкций со стороны США
Экономика
Новак спрогнозировал лидерство РФ на нефтегазовых рынках Азии к 2050 году
Общество
СК возбудил новое дело после нападения на корреспондента телеканала «78»
Общество
В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели найденной на заборе девушки
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью лихорадкой Западного Нила в РФ
Мир
Посольство РФ в Йемене сообщило об эвакуации моряков с танкера Seven Pearls
Пресс-релизы
На ПМЮФ-2025 рассмотрят перспективные направления развития некоммерческого сектора
Мир
В Кремле указали на недопустимость языка ультиматумов для России
Армия
Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Во Франции положительно оценили предложение Путина о прямых переговорах с Украиной
Общество
Суд Москвы заочно осудил экс-посла Украины в Казахстане Врублевского на шесть лет

Врач посоветовал пожилым отказаться от жирной кисломолочки

Врач Поляков: жирная кисломолочка затрудняет пищеварение у пожилых людей
0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков посоветовал пожилым людям отказаться от употребления жирных кисломолочных продуктов. В беседе с aif.ru 10 мая специалист отметил, что людям в возрасте лучше выбирать продукты со стандартной жирностью.

«Сильно жирные продукты могут не перевариваться нормально у пожилых людей. То есть это проблема и желчного пузыря, и кишечника в целом», — объяснил диетолог.

6 мая врач по медицинской профилактике Татьяна Батракова назвала основным секретом долголетия правильное питание. По ее словам, необходимо ежедневно съедать достаточное количество овощей и фруктов, богатых витаминами и микроэлементами. Очень полезны цельнозерновые продукты, содержащие клетчатку. Она добавила, что для поддержания здоровья кишечника важно добавлять в меню кисломолочные продукты с содержанием пробиотиков и пребиотиков, отмечает 360.ru.

Знаем мы квас: кому полезен продукт брожения
Эксперты перечислили ценные вещества, которые содержатся в популярном летнем напитке

3 апреля диетолог, к.м.н. Андрей Бобровский предупредил, что употребление кефира может вызвать у чувствительных людей легкое повышение кислотности и изжогу. По словам специалиста, в кефире содержится аминокислота триптофан, которая синтезирует серотонин и мелатонин. Тем не менее часть людей в целом не переносят кисломолочные и молочные продукты, сообщает RT.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что кефир не рекомендуется людям, страдающим от гастритов с повышенной кислотностью и язвенной болезнью. Напиток также может быть вреден при отравлениях и желудочно-кишечных инфекциях, отмечает сайт kp.ru.

В октябре прошлого года врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова посоветовала не завтракать кисломолочными продуктами. По ее словам, они будут просто бесполезны, так как после пробуждения в желудке отмечается высокая концентрация соляной кислоты, которая будет нейтрализовать полезные бактерии, пишет НСН.

Ранее врач-диетолог, д.м.н. Михаил Гинзбург назвал творог, сметану и кефир самыми полезными кисломолочными продуктами и рассказал о суточной норме их потребления. По его словам, стоит выпивать стакан кефира, упаковку творога массой 200 г или съедать две столовые ложки сметаны.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025