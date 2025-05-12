Врач посоветовал пожилым отказаться от жирной кисломолочки

Врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков посоветовал пожилым людям отказаться от употребления жирных кисломолочных продуктов. В беседе с aif.ru 10 мая специалист отметил, что людям в возрасте лучше выбирать продукты со стандартной жирностью.

«Сильно жирные продукты могут не перевариваться нормально у пожилых людей. То есть это проблема и желчного пузыря, и кишечника в целом», — объяснил диетолог.

6 мая врач по медицинской профилактике Татьяна Батракова назвала основным секретом долголетия правильное питание. По ее словам, необходимо ежедневно съедать достаточное количество овощей и фруктов, богатых витаминами и микроэлементами. Очень полезны цельнозерновые продукты, содержащие клетчатку. Она добавила, что для поддержания здоровья кишечника важно добавлять в меню кисломолочные продукты с содержанием пробиотиков и пребиотиков, отмечает 360.ru.

3 апреля диетолог, к.м.н. Андрей Бобровский предупредил, что употребление кефира может вызвать у чувствительных людей легкое повышение кислотности и изжогу. По словам специалиста, в кефире содержится аминокислота триптофан, которая синтезирует серотонин и мелатонин. Тем не менее часть людей в целом не переносят кисломолочные и молочные продукты, сообщает RT.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что кефир не рекомендуется людям, страдающим от гастритов с повышенной кислотностью и язвенной болезнью. Напиток также может быть вреден при отравлениях и желудочно-кишечных инфекциях, отмечает сайт kp.ru.

В октябре прошлого года врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова посоветовала не завтракать кисломолочными продуктами. По ее словам, они будут просто бесполезны, так как после пробуждения в желудке отмечается высокая концентрация соляной кислоты, которая будет нейтрализовать полезные бактерии, пишет НСН.

Ранее врач-диетолог, д.м.н. Михаил Гинзбург назвал творог, сметану и кефир самыми полезными кисломолочными продуктами и рассказал о суточной норме их потребления. По его словам, стоит выпивать стакан кефира, упаковку творога массой 200 г или съедать две столовые ложки сметаны.